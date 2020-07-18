Телеведущая ТСН Маричка Падалко 18 июля в интервью телеканалу «1+1» разъяснила, по какой причине у нее во время прямого эфира выпал передний зуб

Спикер Рады спародировал мем про бабушку и полицейского прямо во время заседания © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По ее словам, она лишилась части зуба свыше десяти лет назад, когда дочь нечаянно ударила ее металлическим будильником.

Журналистка уточнила, что наконец-то решилась на более радикальный ремонт зуба, но не учла рекомендации стоматолога о том, что нельзя надкусывать пищу передними зубами до конца лечения.

Она допускала, что инцидент останется незамеченным, но телеканал недооценил внимательность зрителей. Падалко подчеркнула, что это был самый курьезный опыт за ее 20-летнюю работу в статусе телеведущей.

Журналистка добавила, что во всей этой истории ее больше всего впечатлила поддержка телезрителей и интерне-пользователей в комментариях, и в личных сообщениях.