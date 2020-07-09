На въезде в село, где живет бывший глава НБУ Яков Смолий, неизвестные оставили похоронные венки, гробы и плакаты с лозунгами. Об этом сам Смолий накануне сообщил в своем Twitter

Нацбанк без головы. Что означает и к чему приведёт отставка Смолия © Julia Berezovska/ Press office NBU отреагировали в Нацбанке: там произошедшее считают «спектаклем с плохим сценарием» против политики, чиновников и экс-чиновников НБУ.

«Но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI (ключевой показатель эффективности. — Ред.) — делать свою работу так, чтобы под НБУ и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы главы центробанка», — говорится в сообщении.

Яков Смолий подал в отставку с должности главы НБУ 1 июля. Причиной такого решения он назвал политическое давление.