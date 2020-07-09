На инцидент отреагировали в Нацбанке: там произошедшее считают «спектаклем с плохим сценарием» против политики, чиновников и экс-чиновников НБУ.
«Но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI (ключевой показатель эффективности. — Ред.) — делать свою работу так, чтобы под НБУ и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы главы центробанка», — говорится в сообщении.
Яков Смолий подал в отставку с должности главы НБУ 1 июля. Причиной такого решения он назвал политическое давление.