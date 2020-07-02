Потенциальные новые санкции Соединенных Штатов Америки заблокируют примерно 700 млн евро инвестиций в завершение строительства газопровода «Северный поток-2» и поставят под угрозу уже вложенные в СП-2 12 млрд евро, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу оператора проекта Nord Stream 2 AG

«Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около 700 млн евро инвестиций в завершение строительства газопровода», — рассказали в компании.

Американские санкции также поставят под удар около 12 миллиардов евро уже произведённых капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе около 8 млрд, вложенных в строительство «Северного потока — 2», 3 млрд, инвестированных европейскими компаниями в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии, и 750 млн евро — в Чехии, подсчитали в Nord Stream 2 AG.

«Мы против санкций». Немецкое правительство ожидает решения конгресса США по «Северному потоку – 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Данные санкции представляются рассчитанными на увеличение поставок в Европу более дорогостоящего американского СПГ путём уничтожения потенциального конкурента. Фактически без газопровода "Северный поток — 2" европейские промышленные и частные потребители будут вынуждены ежегодно платить на миллиарды больше за этот ключевой энергетический ресурс», — подчеркнули в операторе.

4 июня ряд американских сенаторов, включая влиятельного республиканца Теда Круза, внесли в сенат США законопроект о новых санкциях против «Северного потока-2».

Согласно их заявлению, санкции распространяются на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.