Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 г. на сумму 1,75 млрд долларов под 7,3% годовых. Об этом 2 июля сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в банковских кругах

Организаторами размещения выступили JP Morgan и Goldman Sachs. Moody's прогнозирует падение ВВП Украины © Public domain / freeimage4life

«Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%. Затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%. Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил 7,5 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках тендера Украина выкупает евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до 750 млн долларов. Цена выкупа — 1035 долларов за 1000 долларов номинала евробондов-2021 и 1042,5 доллара — евробондов-2022.