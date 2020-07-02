Президент России Владимир Путин высказал сомнения в законности отчуждения исконно русских земель национальными республиками в процессе распада СССР, поскольку Москва потеряла надежду на взаимодействие с рядом бывших республик Советского Союза. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Безпалько: Отношения, которые были у России с Белоруссией, будут меняться в сторону прагматизма © РИА Новости, Нина Зотина

При этом, по его мнению, эти республики в лице своих элит этим не ограничиваются и подвергают ревизии всю историю советского и даже более глубокого прошлого.

Соответственно, если они не идут навстречу России, то и Россия тоже вправе подвергнуть ревизии историю как советского прошлого, так и всего остального, добавил политолог.

«В данной ситуации подобные заявления, конечно же, открывают возможности в том числе для пересмотра границ или поддержки тех сил, которые выступают за пересмотр границ. Если Россию, ее территориальную целостность, право на историю, право на преемственность в отношении Победы не уважают, то почему мы должны уважать антироссийскую политику бывших советских республик?», — задается вопросом Безпалько.

Теперь Россия будет интенсивней бороться с русофобией и уже не будет высказывать уважение к политики бывших республик СССР, ставших независимыми государствами, если эта политика будет сочетаться с русофобией, заключил собеседник издания.