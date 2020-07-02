Сегодня, подчеркнул эксперт, фактически все бывшие республики Советского Союза взяли за основу построение националистического государства на тех территориях и в тех границах, которые им достались после распада СССР.
При этом, по его мнению, эти республики в лице своих элит этим не ограничиваются и подвергают ревизии всю историю советского и даже более глубокого прошлого.
Соответственно, если они не идут навстречу России, то и Россия тоже вправе подвергнуть ревизии историю как советского прошлого, так и всего остального, добавил политолог.
«В данной ситуации подобные заявления, конечно же, открывают возможности в том числе для пересмотра границ или поддержки тех сил, которые выступают за пересмотр границ. Если Россию, ее территориальную целостность, право на историю, право на преемственность в отношении Победы не уважают, то почему мы должны уважать антироссийскую политику бывших советских республик?», — задается вопросом Безпалько.
Теперь Россия будет интенсивней бороться с русофобией и уже не будет высказывать уважение к политики бывших республик СССР, ставших независимыми государствами, если эта политика будет сочетаться с русофобией, заключил собеседник издания.