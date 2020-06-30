Председатель КНР Си Цзиньпин 30 июня подписал Закон о национальной безопасности Гонконга, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на агентство «Синьхуа»

«Для подавляющего большинства жителей Гонконга этот закон является духом-покровителем, который защищает их свободы», — сказано в заявлении канцелярии по делам Гонконга и Макао.

Гонконг раздора: США готовятся нанести удар по Китаю, но рискуют сами пострадать от него © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Документ определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района.

Также он предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

За нарушение данного закона Гонконга предусмотрены различные сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного. Закон вступает в силу 30 июня и будет включен в Конституцию Гонконга.

Как известно, Закон о нацбезопасности Гонконга вызвал резкую критику в адрес Пекина со стороны США и западных стран.

Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников за «подрыв автономии Гонконга». В ответ в МИД Китая сообщили, что намерены ввести визовые ограничения в отношении отдельных американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о прекращении поставок американской оборонной продукции и товаров двойного назначения в Гонконг, а президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса.