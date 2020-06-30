«Для подавляющего большинства жителей Гонконга этот закон является духом-покровителем, который защищает их свободы», — сказано в заявлении канцелярии по делам Гонконга и Макао.
В ведомстве также отметили, что закон станет «мечом» над головами тех, кто подрывает национальную безопасность.
Документ определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района.
Также он предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.
За нарушение данного закона Гонконга предусмотрены различные сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного. Закон вступает в силу 30 июня и будет включен в Конституцию Гонконга.
Как известно, Закон о нацбезопасности Гонконга вызвал резкую критику в адрес Пекина со стороны США и западных стран.
Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников за «подрыв автономии Гонконга». В ответ в МИД Китая сообщили, что намерены ввести визовые ограничения в отношении отдельных американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга.
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о прекращении поставок американской оборонной продукции и товаров двойного назначения в Гонконг, а президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса.