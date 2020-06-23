В ноябре 2019 года представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Варшава планирует решить вопрос финансирования создания первой атомной электростанции в стране в 2020 году. График властей Польши предусматривает пуск первого реактора в 2033 году.
«Мы стремимся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии, которое позволит Польше быстро двигаться в строительстве крупной атомной электростанции, применяющей американскую технологию», — сказала представительница исполнительной ветви власти США.
Она отметила, что сейчас американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию работает над тем, чтобы отменить действующий в США запрет на ее участие в реализации ядерных проектов в других странах.
Польша планирует построить в течение 20 лет шесть ядерных энергоблоков. В качестве потенциального поставщика технологий республика рассматривает США, Японию и Южную Корею. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и будет участвовать в его реализации от начала и до конца.