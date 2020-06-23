Вашингтон стремится подписать с Варшавой соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, а также реализовать контракт на строительство крупной АЭС в Польше. Об этом сообщила представительница администрации США высокого ранга 23 июня, передает Ren.tv

«Серьезный козырь». Серенко объяснил, зачем Польша ищет союза с США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петр Наимский сообщил, что Варшава планирует решить вопрос финансирования создания первой атомной электростанции в стране в 2020 году. График властей Польши предусматривает пуск первого реактора в 2033 году.

«Мы стремимся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии, которое позволит Польше быстро двигаться в строительстве крупной атомной электростанции, применяющей американскую технологию», — сказала представительница исполнительной ветви власти США.

Она отметила, что сейчас американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию работает над тем, чтобы отменить действующий в США запрет на ее участие в реализации ядерных проектов в других странах.

Польша планирует построить в течение 20 лет шесть ядерных энергоблоков. В качестве потенциального поставщика технологий республика рассматривает США, Японию и Южную Корею. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и будет участвовать в его реализации от начала и до конца.