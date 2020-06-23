В Житомире Сатана напал на главу ячейки «Партии Шария»

На записи видно, как двое мужчин спортивного телосоложения зашли в здание, где расположен офис партии. Один из них вытолкнул в коридор руководителя ячейки, повалил на пол и избил ногами в живот.
Соратник Шария пытался защищаться баллончиком со слезоточивым газом, но это не помогло.
«Роман Боровик. Позывной Сатана. «Азов». В нормальной стране — сидел бы. В Украине — избивает людей поодиночке. Открыто избивает на видео нашего руководителя Житомира. Его сегодня даже не задержали. Я еще раз повторяю — это указание Офиса президента», — написал позже Шарий об одном из нападавших.