В Житомире Сатана напал на главу ячейки «Партии Шария»

На главу житомирской ячейки «Партии Шария» было совершено жестокое нападение. Видеозапись инцидента с камер наблюдения опубликовал 22 июня в своем Facebook руководитель политсилы Анатолий Шарий

Анатолий Шарий. Биографическая справка © commons.wikimedia/Westmclaren

Соратник Шария пытался защищаться баллончиком со слезоточивым газом, но это не помогло.

&lt;br /&gt;

«Роман Боровик. Позывной Сатана. «Азов». В нормальной стране — сидел бы. В Украине — избивает людей поодиночке. Открыто избивает на видео нашего руководителя Житомира. Его сегодня даже не задержали. Я еще раз повторяю — это указание Офиса президента», — написал позже Шарий об одном из нападавших.