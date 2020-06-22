Президент США Дональд Трамп назвал нелепым решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости 22 июня

«Нелепо, не делайте этого», — приводит агентство слова Трампа.

Обзор западных СМИ: Сколько стоит нелюбовь к России и почему не надо сбрасывать памятники © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Убрать памятник решил музей на фоне массовых актов вандализма против памятников американских белых политиков прошлого после требования мэра Нью-Йорка Билла ди Блазио.

По его словам, темнокожий и индеец якобы представлены так, как будто они порабощены и расово неполноценны.

Активисты в США уже много лет требовали снести монумент, так как он якобы стал символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. Ранее музей защищал и сохранял подобные объекты наследия прошлого несмотря на возможную противоречивую их трактовку.