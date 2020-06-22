«Нелепо, не делайте этого», — приводит агентство слова Трампа.
Как известно, памятник Рузвельту, который занимал пост президента с 1901 по 1909 год, был установлен в 1940 году. Это фигурная композиция из трех элементов: сам Рузвельт на коне, по сторонам от него — индеец и африканец.
Убрать памятник решил музей на фоне массовых актов вандализма против памятников американских белых политиков прошлого после требования мэра Нью-Йорка Билла ди Блазио.
По его словам, темнокожий и индеец якобы представлены так, как будто они порабощены и расово неполноценны.
Активисты в США уже много лет требовали снести монумент, так как он якобы стал символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. Ранее музей защищал и сохранял подобные объекты наследия прошлого несмотря на возможную противоречивую их трактовку.