Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон попросил федеральный суд отклонить попытку Министерства юстиции заблокировать публикацию его мемуаров. Об этом сообщило издание The Hill 18 июня

Болтон заявил, что в разговоре с Трампом сам предложил уйти в отставку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональда Трампа подала в суд экстренное заявление с просьбой о запрете публикации книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», которая должна выйти в свет 23 июня. Белый дом настаивает, что мемуары содержат секретную информацию.

В ходатайстве адвокаты Болтона попросили суд отклонить иск из-за неспособности истца обосновать его. В сопроводительной записке экс-советник главы Белого дома назвал усилия Минюста «достойным сожаления предлогом, призванным скрыть то, что на самом деле является решительными политическими усилиями по подавлению» мемуаров. Он утверждает, что выполнил требования Администрации президента по согласованию книги на предмет возможных секретных сведений.

Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона, в которой он охарактеризовал Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляциям человека.

Стоит отметить, что издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации книгу, также подало иск к Министерству юстиции, заявив, что администрация Трампа пытается подавить критику в адрес президента.