На Украине набирает обороты скандал, связанный с отказом ресторанов сети «Макдоналдс» обслуживать клиентов на русском языке – в соцсетях украинцы предлагают объявить бойкот компании. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило издание «Украинские новости»

Большинство украинцев хотят вернуть русский язык в школы © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк недовольны тем, что терминалы самообслуживания в «Макдоналдс» могут отображать информацию только на украинском и английском языках. По мнению украинцев, компания «приняла участие в политических играх, а также выглядит, как клоуны, которым наплевать на русскоязычных граждан Украины, которых в стране большинство».

Некоторые с иронией отмечают, что русскоязычных украинцев в «Макдоналдсе», вероятно, считают умнее и выше таких вещей, как поедание фаст-фуда. Другие же считают такую дискриминацию личным оскорблением.

Многие пользователи также указывают на то, что в российском «Макдонаьдсе» на терминале самообслуживания можно выбрать русский, английский, китайский, узбекский, таджикский и киргизский языки.