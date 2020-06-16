Пользователи соцсетей недовольны тем, что терминалы самообслуживания в «Макдоналдс» могут отображать информацию только на украинском и английском языках. По мнению украинцев, компания «приняла участие в политических играх, а также выглядит, как клоуны, которым наплевать на русскоязычных граждан Украины, которых в стране большинство».
Некоторые с иронией отмечают, что русскоязычных украинцев в «Макдоналдсе», вероятно, считают умнее и выше таких вещей, как поедание фаст-фуда. Другие же считают такую дискриминацию личным оскорблением.
Многие пользователи также указывают на то, что в российском «Макдонаьдсе» на терминале самообслуживания можно выбрать русский, английский, китайский, узбекский, таджикский и киргизский языки.