В Казахстане более 50 человек были задержаны полицией на несанкционированных митингах. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в полиции республики, передает РИА Новости

Акции протеста прошли в Нур-Султане и Алма-Ате 6 июня. С призывом выйти на улицы к своим сторонникам в соцсетях обратился лидер признанного в Казахстане экстремистским движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтар Аблязов, живущий во Франции.

Казахстан — terra incognita © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Жанболат Мамай. Аблязов и Мамай выбрали одно и то же место для митинга в Алма-Ате — площадь у памятника Абаю Кунанбаеву.

Полиция признала этот митинг незаконным, так как ни один из организаторов не подавал уведомление о его проведении.

«Представителями прокуратуры и местных исполнительных органов собравшимся было дано разъяснение о незаконности их действий. Однако часть граждан не подчинились законным требованиям. Органами внутренних дел были приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Активные нарушители карантинных ограничений и требований закона после отказа прекратить незаконные действия доставлялись в полицию для профилактической работы, а также дачи правовой оценки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 53 нарушителя были доставлены в полицию, в отношении восьми были возбуждены административные дела.