Протест вкладчиков «Аркады» связан с тем, что люди вложили деньги в строительство жилых комплексов, но так и не дождались квартир. Об этом 5 июня сообщает УНИАН

Геи и лесбиянки пришли протестовать под Раду против полицейского произвола, но были задержаны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Как и обманутых вкладчиков Укрбуда, президент и правительство их не слышат, вынуждая защищать свои права, выходя на митинги», — заявил депутат Антон Поляков в комментарии к видео, которое опубликовал у себя в Telegram-канале.

Как говорится в сюжете ТСН, люди, вложившие деньги в строительство квартир, митингуют с автомобильными клаксонами и сковородками, пока представители банка «Аркада» находятся на совещании в КГГА.