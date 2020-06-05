Геи и лесбиянки пришли протестовать под Раду против полицейского произвола, но были задержаны
Геи и лесбиянки пришли протестовать под Раду против полицейского произвола, но были задержаны
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Протестующие собрались на столичном Крещатике возле здания Киевской городской государственной администрации (КГГА). Люди требуют возобновить строительство жилых комплексов. 

«Как и обманутых вкладчиков Укрбуда, президент и правительство их не слышат, вынуждая защищать свои права, выходя на митинги», — заявил депутат Антон Поляков в комментарии к видео, которое опубликовал у себя в Telegram-канале.

Как говорится в сюжете ТСН, люди, вложившие деньги в строительство квартир, митингуют с автомобильными клаксонами и сковородками, пока представители банка «Аркада» находятся на совещании в КГГА.    