В Армении опубликовали личные данные 132 человек, скончавшихся от коронавируса. Об этом во вторник, 2 июня, сообщило агентство «Новости-Армения»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк появились в соцсетях и вызвали большой общественный резонанс. Как заявила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян, незаконная публикация этих данных влечет за собой уголовную ответственность. «Мы намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы выяснить источник утечки. Фактически нарушены права людей, полностью опубликованы идентификационные личные данные, что просто недопустимо», — подчеркнула она. В Армении, согласно последним данным, зафиксировано 9492 случая заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 139 человек, 3402 выздоровели.