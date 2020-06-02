Имена и даты рождения жертв коронавируса появились в соцсетях и вызвали большой общественный резонанс.
Как заявила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян, незаконная публикация этих данных влечет за собой уголовную ответственность.
«Мы намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы выяснить источник утечки. Фактически нарушены права людей, полностью опубликованы идентификационные личные данные, что просто недопустимо», — подчеркнула она.
В Армении, согласно последним данным, зафиксировано 9492 случая заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 139 человек, 3402 выздоровели.