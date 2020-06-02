Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое должно было достраивать газопровод «Северный поток-2», более не принадлежит «Газпрому», сообщает РБК 2 июня

Украина.ру на Youtube Политолог Болкунец: Лукашенко сложно будет выиграть выборы