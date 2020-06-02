«Академик Черский» с 2016 года находился в эксплуатации ООО «Газпром флот», теперь судно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), отмечает издание.
Уставной капитал СТИФ составляет 123 млн рублей, основной деятельностью фонда является аренда и управление недвижимым имуществом.
Эксперты, опрошенные РБК, полагают, что смена владельца позволит уменьшить санкционные риски.
Между тем, по данным из последнего списка аффилированных лиц ПАО «Газпром», СТИФ по состоянию на 31 марта 2020 года входил в группу «Газпрома».
Учредителями фонда были указаны «Газпром теплоэнерго» с долей 51% и «Газпром межрегионгаз Самара» с долей 49%.
Оба предприятия входят в группу "Газпром межрегионгаз"».