«Академик Черский» с 2016 года находился в эксплуатации ООО «Газпром флот», теперь судно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), отмечает издание.

Уставной капитал СТИФ составляет 123 млн рублей, основной деятельностью фонда является аренда и управление недвижимым имуществом.

Эксперты, опрошенные РБК, полагают, что смена владельца позволит уменьшить санкционные риски.

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© РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк
Между тем, по данным из последнего списка аффилированных лиц ПАО «Газпром», СТИФ по состоянию на 31 марта 2020 года входил в группу «Газпрома».

Учредителями фонда были указаны «Газпром теплоэнерго» с долей 51% и «Газпром межрегионгаз Самара» с долей 49%.

Оба предприятия входят в группу "Газпром межрегионгаз"».