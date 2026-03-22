Удар по Диего-Гарсии обнажил "критическое состояние" обороны Британии
После сообщений об успешном ударе Ирана по совместной американо-британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане в Великобритании разгорелась дискуссия о состоянии национальной противовоздушной обороны. Об этом 22 марта пишет телеграм-канал "Военная хроника"
В ночь на 22 марта Иран, по данным The Wall Street Journal, выпустил две баллистические ракеты по совместной американо-британской военной базе Диего-Гарсия, расположенной в центральной части Индийского океана. Расстояние от Ирана до базы составляет около 4 тыс. км, что превышает радиус действия известных иранских ракет, что, однако, не остановило публичную дискуссию в Великобритании о состоянии её обороноспособности.
Как пишет телеграм-канал "Военная хроника", в британском экспертном сообществе и среди политиков развернулась дискуссия, в ходе которой прозвучали три ключевые претензии к национальной системе ПРО. Во-первых, отмечается полное отсутствие средств перехвата баллистических целей за пределами атмосферы. Во-вторых, в стране нет полноценной многоуровневой системы противоракетной обороны. В-третьих, отсутствует единая национальная система защиты городов и критической инфраструктуры.
Лучшим активом британцев в этой области, по данным канала, остаётся эсминец проекта 45 с ракетным комплексом Sea Viper (Aster). Однако это средство изначально создавалось как элемент противовоздушной обороны флота, а не для защиты стационарных наземных объектов.
Аналитики также обращают внимание на критическую зависимость Великобритании и Европы в целом от американских средств обнаружения, ракет-перехватчиков, пусковых платформ и систем управления. Без прямой поддержки США возможности европейских государств в сфере противоракетной обороны, по их оценкам, остаются фрагментарными и недостаточными для отражения современных ракетных угроз.
