Удар по Диего-Гарсии обнажил "критическое состояние" обороны Британии - 22.03.2026 Украина.ру
Удар по Диего-Гарсии обнажил "критическое состояние" обороны Британии
Удар по Диего-Гарсии обнажил "критическое состояние" обороны Британии - 22.03.2026 Украина.ру
Удар по Диего-Гарсии обнажил "критическое состояние" обороны Британии
После сообщений об успешном ударе Ирана по совместной американо-британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане в Великобритании разгорелась дискуссия о состоянии национальной противовоздушной обороны. Об этом 22 марта пишет телеграм-канал "Военная хроника"
2026-03-22T09:42
2026-03-22T09:42
иран
великобритания
британия
украина.ру
the wall street journal
новости
В ночь на 22 марта Иран, по данным The Wall Street Journal, выпустил две баллистические ракеты по совместной американо-британской военной базе Диего-Гарсия, расположенной в центральной части Индийского океана. Расстояние от Ирана до базы составляет около 4 тыс. км, что превышает радиус действия известных иранских ракет, что, однако, не остановило публичную дискуссию в Великобритании о состоянии её обороноспособности.Как пишет телеграм-канал "Военная хроника", в британском экспертном сообществе и среди политиков развернулась дискуссия, в ходе которой прозвучали три ключевые претензии к национальной системе ПРО. Во-первых, отмечается полное отсутствие средств перехвата баллистических целей за пределами атмосферы. Во-вторых, в стране нет полноценной многоуровневой системы противоракетной обороны. В-третьих, отсутствует единая национальная система защиты городов и критической инфраструктуры.Лучшим активом британцев в этой области, по данным канала, остаётся эсминец проекта 45 с ракетным комплексом Sea Viper (Aster). Однако это средство изначально создавалось как элемент противовоздушной обороны флота, а не для защиты стационарных наземных объектов.Аналитики также обращают внимание на критическую зависимость Великобритании и Европы в целом от американских средств обнаружения, ракет-перехватчиков, пусковых платформ и систем управления. Без прямой поддержки США возможности европейских государств в сфере противоракетной обороны, по их оценкам, остаются фрагментарными и недостаточными для отражения современных ракетных угроз.21 марта на военной базе ЦАХАЛ зафиксирован пожар после ракетной атаки Ирана. Подробнее в материале После иранской ракетной атаки на военной базе ЦАХАЛ зафиксирован пожарБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Американский журналист Хелали заключил контракт для участия в СВО. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
иран
великобритания
британия
Украина.ру
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
иран, великобритания, британия, украина.ру, the wall street journal, новости
Иран, Великобритания, Британия, Украина.ру, The Wall Street Journal, Новости

Удар по Диего-Гарсии обнажил "критическое состояние" обороны Британии

09:42 22.03.2026
 
После сообщений об успешном ударе Ирана по совместной американо-британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане в Великобритании разгорелась дискуссия о состоянии национальной противовоздушной обороны. Об этом 22 марта пишет телеграм-канал "Военная хроника"
В ночь на 22 марта Иран, по данным The Wall Street Journal, выпустил две баллистические ракеты по совместной американо-британской военной базе Диего-Гарсия, расположенной в центральной части Индийского океана. Расстояние от Ирана до базы составляет около 4 тыс. км, что превышает радиус действия известных иранских ракет, что, однако, не остановило публичную дискуссию в Великобритании о состоянии её обороноспособности.
Как пишет телеграм-канал "Военная хроника", в британском экспертном сообществе и среди политиков развернулась дискуссия, в ходе которой прозвучали три ключевые претензии к национальной системе ПРО. Во-первых, отмечается полное отсутствие средств перехвата баллистических целей за пределами атмосферы. Во-вторых, в стране нет полноценной многоуровневой системы противоракетной обороны. В-третьих, отсутствует единая национальная система защиты городов и критической инфраструктуры.
Лучшим активом британцев в этой области, по данным канала, остаётся эсминец проекта 45 с ракетным комплексом Sea Viper (Aster). Однако это средство изначально создавалось как элемент противовоздушной обороны флота, а не для защиты стационарных наземных объектов.
Аналитики также обращают внимание на критическую зависимость Великобритании и Европы в целом от американских средств обнаружения, ракет-перехватчиков, пусковых платформ и систем управления. Без прямой поддержки США возможности европейских государств в сфере противоракетной обороны, по их оценкам, остаются фрагментарными и недостаточными для отражения современных ракетных угроз.
21 марта на военной базе ЦАХАЛ зафиксирован пожар после ракетной атаки Ирана. Подробнее в материале После иранской ракетной атаки на военной базе ЦАХАЛ зафиксирован пожар
10:31В переговорах по Украине появилось новое имя. Главное к этому часу
10:18Трамп повышает ставки, Иран наносит удар по Димоне. Хроника событий на утро 22 марта
09:42Удар по Диего-Гарсии обнажил "критическое состояние" обороны Британии
09:13Американский журналист Хелали заключил контракт для участия в СВО. Главное к этому часу
08:18Гонения на Telegram, нехорошие предчувствия Зеленского и новые войны. Эксперты и политики о ситуации
08:08Самоочищение или борьба за денежные потоки: что происходит в СБУ и при чём здесь янтарь
08:02Не количество, а качество: о мировых потерях от агрессии коалиции Эпштейна
07:59Фрунзе и Котовский: введение НЭПа через армию
07:51Западная Украина за минувшую неделю. Правоохранители-коррупционеры и махинации мэра Львова с фондом
07:29Как украинская мафия начинает распространяться по миру
07:18Трамп подсказал России, в какие сроки лучше уничтожить киевский режим
06:30Дмитрий Евстафьев: После демилитаризации Украины на Ближнем Востоке Россия выдвинет Киеву новые условия
06:00"Мощный плацдарм для удара на Сумы": Алехин рассказал о продвижении группировки "Север"
05:45"Тегеран восстановился после атак": Богачев о том, чем может закончиться война против Ирана
05:30Плацдарм для наступления на Запорожье: Алехин о мощных накатах западнее Гуляйполя
05:15Удар по Бушерской АЭС или десант на Харт? Богачев о возможных сценариях эскалации в Иране
05:00"Фактор Венесуэлы и активы в Иране": политолог о препятствиях для сделки США и Китая
04:45"Птахи Мадьяра" несут серьезные потери: Алехин о новых успехах ВС РФ в Харьковской области
04:30Китай соглашался на 500 "Боингов": Сергей Богачев о торговых интересах Вашингтона и Пекина
04:15"Ожесточенные бои у Сопычи": военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском направлении
Лента новостейМолния