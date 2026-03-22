Как украинская мафия начинает распространяться по миру

Как украинская мафия начинает распространяться по миру - 22.03.2026 Украина.ру

Как украинская мафия начинает распространяться по миру

В Индии, на этой неделе, были задержаны шестеро граждан Украины и один гражданин Соединённых Штатов. В отношении гражданина США, которого называют Мэтью Ароном Дайком, выдвигается версия о его возможной причастности к частной военной компании, действующей на Украине.

2026-03-22T07:29

2026-03-22T07:29

2026-03-22T07:36

А почти все задержанные украинцы - выходцы с Западной Украины, и связаны с неонацистским батальоном "Аратта"*.Индийские правоохранительные органы, по имеющимся сообщениям, предъявляют целый комплекс обвинений. Речь идёт о незаконном пребывании на территории приграничного штата, примыкающего к Мьянме, о незаконном пересечении границы, а также установлении контактов с экстремистскими группами, недружественными к Индии. Отдельно заявляется о причастности к поставкам беспилотных систем и к подготовке или содействию террористической деятельности. Украинская сторона выразила протест в виде дипломатической ноты, указывая на отсутствие своевременного уведомления и ограничение доступа консульских представителей к задержанным. При этом даже присутствие дипломатов на судебном заседании по мере пресечения, не сопровождалось полноценной возможностью общения с задержанными.И это не первая подобная история. Печально известные примеры действий представителей украинских Сил специальных операций и на Ближнем Востоке, и в Африке. Если еще точнее - специалистов в области беспилотных технологий. Действительно, украинские военные за последние годы накопили значительный практический опыт в этой сфере. И увы применяют эти навыки с подачи своих кураторов в Европе. А сейчас такие же упыри киевского режима, находятся в Иордании, в связи с войной в Иране. По-видимому, в числе прочего, для использования их в диверсионных и террористических операциях против Ирана или, если будет нужно, против союзников Ирана. Такой вот себе кровавый бизнес на экспорт.И почему это важно? Потому что все войны неизбежно заканчиваются. А потом наступает тот самый момент – жизнь после войны для сотен тысяч людей прошедших фронт. Как-то, мне рассказали одну историю, о человеке покинувшем незалежную в конце июля 2022. И был это не кто-нибудь, а самый что ни на есть эталонный, патентованный, что называется, неонацист из батальона "Азов"*. Танкист, с боевым опытом. И покидал он ту самую страну, о которой они так горячо рассказывают, что они, мол, главные защитники Неньки, главные по защите рубежей и независимости. Но нет. Вполне себе свалил с Украины этот "азовец", этот танкист. И главное здесь даже не то, что он уехал, а то, что это человек с боевым опытом, с кровью на руках, не боящийся стрелять, убивать, пытать, покинул страну и отправился куда? В Барселону! Погнался за длинным евро. Как мне рассказал человек, с которым я тогда общался, этот персонаж уехал по заявке, под серьёзный контракт от криминальных европейских кругов. И с тех пор мне ещё не раз доводилось слышать от профильных специалистов, от людей, которые в теме, что тот ручеёк, который начал формироваться ещё в двадцать втором году, давно уже превратился в полноводную реку. Люди с украинским боевым опытом, со съехавшей крышей, с готовностью и способностью применять оружие буквально наводнили Европу, и не только Европу, именно в качестве наёмников криминального мира.В своё время похожие истории уже происходили. Например, с албанцами. Албанская мафия, лютая, злая, натуральные людоеды, давно уже стала притчей во языцех для европейцев. А когда она по-настоящему оформилась? Во время югославских войн, во время трагедии Косово. Те самые упыри, те самые бандиты, те самые людоеды албанские, после того как западные кураторы перестали их снабжать и платить им деньги за убийства, подались в криминал и сформировали одну из самых опасных, хозяйничающих в половине Европы мафию.Да и не только они. За последнее время разрослись не менее опасные и агрессивные группировки, самые разные, этнические, преимущественно выходцы из Магриба, которые точно так же взяли под контроль, например, криминальный мир Бельгии, Нидерландов, и соперничают в Британии с албанцами. И источником всего этого всегда были регионы, где шли войны, где по итогам войны оставалось большое количество людей с боевым опытом, не имеющих страха перед убийством других людей. Более того, привыкших убивать. Более того, многие из них получали и получают удовольствие от убийств, пыток, и готовы за хорошие деньги всем этим заниматься.Подобные процессы уже не раз разворачивались в других регионах мира. Латинская Америка даёт наглядные примеры. Те же сальвадорские группировки, известные по криминальному феномену Mara Salvatrucha, выросли не на пустом месте, а на фоне конфликтов, миграции, насилия и последующего распада социальной ткани. Аналогичные сюжеты можно найти и в других странах, где нестабильность, вооружённые конфликты и разрушение государственных институтов приводили к формированию спаянных, устойчивых криминальных структур, зачастую с выраженной этнической основой.Общая закономерность здесь прослеживается достаточно чётко. Там, где длительное время идёт война, где люди проходят через системное насилие, где формируется привычка к силовому решению любых вопросов, после завершения активной фазы конфликта остаётся значительное количество людей с тяжёлым опытом, который не всегда удаётся интегрировать в мирную жизнь. И именно в этих условиях возникает риск роста криминализации, появления жёстких, хорошо организованных группировок, которые начинают искать применение своим навыкам.Если говорить о текущей ситуации, масштаб происходящего на Украине действительно беспрецедентен для Европы со времён середины двадцатого века. Через военные структуры прошло полтора миллиона. Какая-то часть из них не вернётся, но существенное число переживёт конфликт и окажется в мирной среде, к которой им придётся заново адаптироваться. Исторические примеры показывают, что этот процесс адаптации может быть крайне сложным. В постсоветском пространстве в девяностые годы, например, опыт ветеранов афганской войны действительно оказал заметное влияние на криминальную среду, хотя картина там была неоднородной и далеко не сводилась к одному сценарию. Ключевой риск в подобных ситуациях связан не столько с самим наличием людей с боевым опытом, сколько с отсутствием эффективных механизмов их социальной интеграции. Если у людей нет работы, нет устойчивых социальных связей, нет психологической поддержки, то вероятность того, что часть из них окажется вовлечённой в криминальные или полукриминальные структуры, существенно возрастает.И украинская химера, эта раковая опухоль на теле Европы уже готова выплеснуть во внешний мир орды бывших убийц с поломанной психикой, и обладающих крайне необходимыми для криминального мира компетенциями, а сама окончательно превратится в криминальный анклав.*внесен в список экстремистских и террористических организаций

европа

украина

иран

Михаил Павлив

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

европа, украина, иран, силы специальных операций, "азов", мнения, весь павлив, михаил павлив