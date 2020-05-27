Обе стороны отметили важность совместных усилий по достижению в апреле договоренностей в формате «ОПЕК плюс» об ограничении добычи нефти, говорится в сообщении.
«Условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики. Затронут ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в контексте итогов визита президента России в Эр-Рияд в октябре 2019 года», — сказано в публикации.
Стороны договорились продолжить обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей.