Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок энергоносителей и договорились о сотрудничестве, сообщает РИА Новости 27 мая со ссылкой на пресс-службу Кремля

Обе стороны отметили важность совместных усилий по достижению в апреле договоренностей в формате «ОПЕК плюс» об ограничении добычи нефти, говорится в сообщении.

«Условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики. Затронут ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в контексте итогов визита президента России в Эр-Рияд в октябре 2019 года», — сказано в публикации.