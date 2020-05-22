Массовая выдача паспортов России гражданам Донецкой Народной Республики не привела к оттоку населения из ДНР, наоборот, многие уехавшие ранее возвращаются домой, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру

Те, кто хотел и мог уехать, покидали республику и без российских паспортов, поэтому сейчас мало кто уезжает из ДНР, отметил Пушилин.

«Тем более мы видим определенную тенденцию, что люди возвращаются домой. Как ни говори, но дома лучше. И комплекс составляющих факторов — быт, семья, друзья, здесь все знакомо, это все же дом», — добавил он.

Глава ДНР Пушилин о том, почему на Донбассе продолжают погибать люди © РИА Новости, Евгений Одиноков

По его словам, власти ДНР поставили себе задачу ускорить этот процесс, улучшив экономическое благосостояние республики.