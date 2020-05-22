Те, кто хотел и мог уехать, покидали республику и без российских паспортов, поэтому сейчас мало кто уезжает из ДНР, отметил Пушилин.
«Тем более мы видим определенную тенденцию, что люди возвращаются домой. Как ни говори, но дома лучше. И комплекс составляющих факторов — быт, семья, друзья, здесь все знакомо, это все же дом», — добавил он.
Пушилин полагает, что при наличии достойной работы, при улучшении экономической ситуации большая часть тех, кто уехал, вернется на родину.
По его словам, власти ДНР поставили себе задачу ускорить этот процесс, улучшив экономическое благосостояние республики.