Медики устроили «коридор позора» премьер-министру Бельгии Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране. Видео инцидента на днях опубликовали на YouTube-канале Terrence Daniels

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Как видно на кадрах, врачи выстроились по обе стороны дороги, по которой проехал кортеж премьера. По мере приближения машин они поочередно стали разворачиваться спиной в знак недовольства решениями властей и отношением к системе здравоохранения.

В акции приняли участие около 120 сотрудников учреждения. В профсоюзе врачей рассказали, что персонал недоволен распоряжением, согласно которому обязательной становится сверхурочная работа. Кроме того, врачи жалуются на недостаточную финансовую поддержку в условиях пандемии.

«Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи», — рассказала одна из медсестер, добавив, что больницы испытывают острую нехватку персонала.

Как впоследствии заявила Вильмес, чтобы решить возникшие в сфере здравоохранения проблемы, необходим диалог с медперсоналом.