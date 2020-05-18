Вильмес приехала в больницу «Сен-Пьер» в Брюсселе, чтобы обсудить с медперсоналом вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.
Как видно на кадрах, врачи выстроились по обе стороны дороги, по которой проехал кортеж премьера. По мере приближения машин они поочередно стали разворачиваться спиной в знак недовольства решениями властей и отношением к системе здравоохранения.
В акции приняли участие около 120 сотрудников учреждения. В профсоюзе врачей рассказали, что персонал недоволен распоряжением, согласно которому обязательной становится сверхурочная работа. Кроме того, врачи жалуются на недостаточную финансовую поддержку в условиях пандемии.
«Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи», — рассказала одна из медсестер, добавив, что больницы испытывают острую нехватку персонала.
Как впоследствии заявила Вильмес, чтобы решить возникшие в сфере здравоохранения проблемы, необходим диалог с медперсоналом.