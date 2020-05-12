Большинство квот на поставки без пошлин украинских товаров в страны ЕС не устраивают производителей, поэтому пришло время, чтобы Евросоюз и Украина пересмотрели условия соглашения. Об этом 11 мая заявил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в интервью DW

Вадим Пристайко. Биографическая справка © скриншот с видео "BERLIN-VISUAL.com" | скриншот с видео "BERLIN-VISUAL.com" | Перейти в фотобанк По его словам, власти ЕС и Украины также работают над углублением сотрудничества в сферах цифрового рынка, взаимодействия в вопросах таможни, юстиции, безопасности и обороны.