Конституционный суд ни одной из стран ЕС не может решать, что следует или не следует делать Европейскому центральному банку (ЕЦБ). Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал в интервью газете Il Fatto Quotidiano 6 мая

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Программа покупки уже была одобрена и признана законной Европейским судом. Ни одному конституционному суду не пристало решать, что может делать или не делать ЕЦБ. Его независимость является основой европейских договоров, а значит, это признано и Германией», — заявил Конте.

ЕЦБ реализует т.н. количественное смягчение — расширенную программу покупки активов, в рамках которой приобретаются бумаги частного и государственного сектора. Оно было инициировано в марте 2015 года с целью ускорить инфляцию в еврозоне до целевых 2%.

В марте Европейский центробанк увеличил программу выкупа активов на 120 миллиардов евро до конца 2020 года.

Решение Федерального конституционного суда Германии о превышении ЕЦБ полномочий не создает правовых обязательств для банка, однако увеличит противодействие со стороны Бундесбанка, ранее выражавшего несогласие с программой QE.