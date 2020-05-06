Во вторник, 5 мая, Конституционный суд Германии постановил, что расширенная программа покупки активов (QE) ЕС частично нарушает основной закон страны. Теперь ЕЦБ должен в течение трех месяцев доказать «пропорциональность» программы, в противном случае ЦБ ФРГ не сможет в ней участвовать.
«Программа покупки уже была одобрена и признана законной Европейским судом. Ни одному конституционному суду не пристало решать, что может делать или не делать ЕЦБ. Его независимость является основой европейских договоров, а значит, это признано и Германией», — заявил Конте.
ЕЦБ реализует т.н. количественное смягчение — расширенную программу покупки активов, в рамках которой приобретаются бумаги частного и государственного сектора. Оно было инициировано в марте 2015 года с целью ускорить инфляцию в еврозоне до целевых 2%.
В марте Европейский центробанк увеличил программу выкупа активов на 120 миллиардов евро до конца 2020 года.
Решение Федерального конституционного суда Германии о превышении ЕЦБ полномочий не создает правовых обязательств для банка, однако увеличит противодействие со стороны Бундесбанка, ранее выражавшего несогласие с программой QE.