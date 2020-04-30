«По состоянию на 09:00 30 апреля в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1236 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 540 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1571 и 1401 человек соответственно. Еще 862 и 779 случаев зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 664 случая, а в Ровенской — 637. В других регионах заболевших около 500 и меньше.
По состоянию на утро 30 апреля в центральную лабораторию поступило 1216 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 29 062 сообщения о подозрении на COVID-19.