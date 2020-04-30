На Украине с начала эпидемии зафиксировано 10 406 случаев коронавируса, 261 летальный, 1236 пациентов выздоровели. Об этом 30 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1571 и 1401 человек соответственно. Еще 862 и 779 случаев зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 664 случая, а в Ровенской — 637. В других регионах заболевших около 500 и меньше.

По состоянию на утро 30 апреля в центральную лабораторию поступило 1216 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 29 062 сообщения о подозрении на COVID-19.