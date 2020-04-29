Украинцам придется еще два года носить маски и соблюдать дистанцию — премьер Шмыгаль
Украинцам придется еще два года носить маски и соблюдать дистанцию — премьер Шмыгаль
© Кабинет министров Украины
«Мы будем жить с коронавирусом всегда, он станет сезонным заболеванием», — предупредила специалист. 

Поэтому в Казахстане до конца 2020 года предприятия и объекты должны будут постоянно проводить дезинфекцию, соблюдать масочный режим и дистанцирование даже после снятия карантина.

Ранее глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев пояснил, что носить маски обязательно в закрытых помещениях, в том числе аптеках, магазинах и общественном транспорте.

Ношение медицинских масок на улице носит рекомендательный характер.

 