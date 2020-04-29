Власти Казахстана решили продлить масочный режим до конца 2020 года. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова, передает 29 апреля nur.kz

Украинцам придется еще два года носить маски и соблюдать дистанцию — премьер Шмыгаль © Кабинет министров Украины предупредила специалист.

Поэтому в Казахстане до конца 2020 года предприятия и объекты должны будут постоянно проводить дезинфекцию, соблюдать масочный режим и дистанцирование даже после снятия карантина.

Ранее глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев пояснил, что носить маски обязательно в закрытых помещениях, в том числе аптеках, магазинах и общественном транспорте.

Ношение медицинских масок на улице носит рекомендательный характер.