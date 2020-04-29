Кризис в отношениях США и Китая структурно напоминает то, что происходило в начале XXI века накануне вторжения американских войск в Афганистан и Ирак. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал китаист Николай Вавилов

Китаист Николай Вавилов: Возможно, Трамп готовит иракский сценарий для Китая © скриншот видео vk.com Саддама Хуссейна.

Поводом для агрессии против Ирака стали обвинения в создании бактериологического оружия и химического оружия.

«И нынешняя ситуация очень структурно напоминает то, что происходило 20 лет назад. Почему? Во-первых, потому что бушует мировой кризис, как и в начале XXI века, то есть 2000-2002 год — обвал фондовых рынков. Сейчас то же самое. Во-вторых, соответственно, у власти находится "ястреб", то есть кандидат от Республиканской партии. И мир хочет предъявить претензии Китаю и попытаться взять у него контрибуцию за разрушение экономики. Но мы вообще имеем дело впервые в жизни с таким биологическим расизмом. Целую нацию хотят осудить за то, что там началась болезнь», — рассказал Вавилов.

Николай Вавилов добавил, что компетентные вирусологи отказываются делать какие-то выводы, хотя имеется огромная база данных по вирусу. При этом нет никаких доказательств того, что из лаборатории вирус вырвался в окружающий мир.

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