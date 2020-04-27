За данный период также 8,8 тыс. украинцев получили вид на жительство (ВНЖ). Всего в России проживает, имея ВНЖ, 143,7 тыс. украинцев. Кроме того, граждане Украины в январе-марте получили 5,6 тыс. разрешений на временное проживание. Всего таких в РФ — 96,7 тыс.
С частными визитами с начала года Россию посетили 102,4 тыс. украинцев, 76 тыс. приехали на работу, 5,6 тыс. — на учебу, 9,3 тыс. — как туристы и по другим причинам — 10,5 тыс. граждан.
В то же время, в первом квартале 2020 года РФ сняла с миграционного учета 245,5 тыс. украинцев.