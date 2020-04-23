По последним данным, в Германии зафиксировано свыше 150,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых более 5,3 тысячи стали летальными.
«Мы все — правительство и парламент, вся наша страна — столкнулись с испытанием, которого еще не было со времени окончания Второй мировой войны, времен основания Федеративной Республики Германия», — считает Меркель.
При этом она отметила, что страна находится только в начале пандемии и немцы «еще долго будут жить с этим вирусом».
Канцлер также добавила, что коронавирус будет оставаться центральным вопросом не только германской, но и европейской политики. В связи с этим она сигнализировала о возможности увеличения взносов Берлина в общий бюджет ЕС.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что для восстановления экономики Европы после пандемии коронавируса потребуется около 1,6 триллиона евро (133 триллиона рублей).