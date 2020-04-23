Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в Бундестаге 23 апреля, передает Sputnik

Доверие потребителей к экономике Германии в мае обрушилось до исторического минимума © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Мы все — правительство и парламент, вся наша страна — столкнулись с испытанием, которого еще не было со времени окончания Второй мировой войны, времен основания Федеративной Республики Германия», — считает Меркель.

При этом она отметила, что страна находится только в начале пандемии и немцы «еще долго будут жить с этим вирусом».

Канцлер также добавила, что коронавирус будет оставаться центральным вопросом не только германской, но и европейской политики. В связи с этим она сигнализировала о возможности увеличения взносов Берлина в общий бюджет ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что для восстановления экономики Европы после пандемии коронавируса потребуется около 1,6 триллиона евро (133 триллиона рублей).