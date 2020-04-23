Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив извинился за слова о ромах, которых должны были принудительно вывезти на Закарпатье. Об этом он заявил 23 апреля в прямом эфире местной радиостанции «Захидный полюс»

Посольство США прокомментировало требование мэра Ивано-Франковска «запаковать» и выслать из города цыган © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк подчеркнул, что полиция сама обратилась к нему с просьбой предоставить транспорт для цыган, которые прописаны в Иршавском и Свалявском районах Закарпатской области, чтобы доставить их домой, поскольку ни один общественный транспорт сейчас не ездит.

«На оперативном совещании, возможно, несколько эмоционально, я здесь прошу прощения. Где-то, возможно, эмоции какие-то были, потому что совещание длилось более часа, в основном говорили о борьбе с коронавирусом и в независимости, кто те люди, которые нарушают карантин», — заявил мэр.

Марцинкив отметил, что цыгане, которые отказались ехать на Закарпатье, продолжают находиться на улицах и попрошайничать.