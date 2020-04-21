Казахстан будет постепенно смягчать введенный из-за коронавируса карантин, но только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом 21 апреля сообщил премьер республики Аскар Мамин, передает телеканал «МИР 24»

Казахстан достиг пиковой заболеваемости коронавирусом — Минздрав © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В зависимости от эпидемиологической ситуации мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу другим предприятиям и субъектам бизнеса… Тем не менее, это возможно только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности», — заявил Мамин.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано 1949 случаев коронавируса, из которых 19 стали летальными. В связи с этим ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев продлил до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.