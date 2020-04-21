Он напомнил, что с 20 апреля в Нур-Султане и Алма-Ате смягчен карантинный режим, возобновлена деятельность промышленных предприятий, строительной отрасли и некоторых видов услуг.
«В зависимости от эпидемиологической ситуации мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу другим предприятиям и субъектам бизнеса… Тем не менее, это возможно только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности», — заявил Мамин.
По последним данным, в Казахстане зафиксировано 1949 случаев коронавируса, из которых 19 стали летальными. В связи с этим ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев продлил до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.