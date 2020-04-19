По состоянию на 19 апреля в России зафиксировано 36 793 случаев заражения, 313 случаев смерти и 3057 случаев выздоровления.
По его сведениям, сейчас в России примерно 0,8 процента случаев заканчиваются смертью больного.
«Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения коронавируса. Здесь у нас очевидный успех», — указал Лукашов.
Вирусолог подчеркнул, что следует обращать внимание не на суммарное количество случаев заражения коронавирусом, а на статистику тяжелых случаев и летальных исходов.