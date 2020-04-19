В России низкая смертность от коронавируса достигается за счет эффективного выявления легких случаев заражения и своевременной подготовкой медицинских учреждений. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев в недавнем интервью «Известиям»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По его сведениям, сейчас в России примерно 0,8 процента случаев заканчиваются смертью больного.

«Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения коронавируса. Здесь у нас очевидный успех», — указал Лукашов.

Вирусолог подчеркнул, что следует обращать внимание не на суммарное количество случаев заражения коронавирусом, а на статистику тяжелых случаев и летальных исходов.