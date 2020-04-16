Городское бюджетное учреждение «Ритуал» запустило для москвичей бесплатную услугу по прощанию с близкими людьми онлайн в связи с закрытием для посещения всех столичных кладбищ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил директор организации Артем Екимов, передает 16 апреля vedomosti.ru

Карантинные мошенники: с киевлян собирают деньги на похороны несуществующих соседей © CC0, Pixabay организовало для клиентов потоковое вещание в реальном времени, чтобы человек мог принять участие в похоронах, не нарушая режим самоизоляции.

При этом похоронная служба расширила и список платных услуг, которые можно заказать онлайн. Специализированная служба за отдельную плату займется уборкой на месте захоронения или покраской металлических ограждений и крестов.

Отмечается, что погребение скончавшихся от коронавируса происходит согласно особой процедуре. Так, гроб в этом случае обязательно должен быть закрыт, а сотрудники бюро осуществляют деятельность в защитных костюмах и масках.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что кладбища столицы будут временно закрыты для посещения из-за распространения коронавируса. Однако для оформления услуг по погребению и участия в похоронах они будут открыты для жителей.