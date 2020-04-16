Киев и Донецк в четверг обменяются пленными по формуле «8 на 10». Об этом заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова, передает 16 апреля «Интерфакс»

Обмен пленными между Киевом и ЛДНР пройдет в двух локациях из-за коронавируса — Резников © Y27 / wikimedia.org сказала Морозова.

Обмен запланирован на утро четверга в районе КПВВ «Майорск» на окраине Горловки.

В свою очередь представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева заверила, что ЛНР выполнила мероприятия по процессуальной очистке подлежащих обмену удерживаемых лиц и надеется на аналогичные шаги со стороны Киева.

На прошлой неделе Кобцева отмечала, что ЛНР и Киев договорились об обмене пленными по формуле «11 на 8». Крайней датой обмена представитель ЛНР назвала 17 апреля.

Ранее ТКГ согласовала обмен пленными с условием, что он должен состояться до Пасхи.