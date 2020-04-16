«Обмен пленными меду ДНР и Киевом должен состояться завтра, 16 апреля. Процедура пройдет по формуле "8 на 10"», — сказала Морозова.
Обмен запланирован на утро четверга в районе КПВВ «Майорск» на окраине Горловки.
В свою очередь представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева заверила, что ЛНР выполнила мероприятия по процессуальной очистке подлежащих обмену удерживаемых лиц и надеется на аналогичные шаги со стороны Киева.
На прошлой неделе Кобцева отмечала, что ЛНР и Киев договорились об обмене пленными по формуле «11 на 8». Крайней датой обмена представитель ЛНР назвала 17 апреля.
Ранее ТКГ согласовала обмен пленными с условием, что он должен состояться до Пасхи.