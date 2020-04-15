Накануне, 14 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за того, что та якобы не справилась со своими обязанностями, допустив распространение коронавируса за пределы Китая.
По мнению Гатилова, на данном этапе трудно оценить ущерб, который решение Администрации США нанесет работе ВОЗ и в целом международным усилиям по борьбе с COVID-19. Он напомнил, что обязательный взнос США в бюджет организации составляет около $120 миллионов (8,9 миллиардов рублей), или 22% всех начисленных платежей.
«Американские фонды и другие неправительственные организации являются крупнейшими добровольными донорами ВОЗ. С другой стороны, США остаются и главными неплательщиками — их долг перед ВОЗ составляет около $200 миллионов», — отметил постпред РФ при ООН.
В 2018-2019 годах бюджет ВОЗ составлял $6 миллиардов, $553 миллиона из которых внесли США.