Долг США перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) составляет около $200 миллионов (14,9 миллиардов рублей). Об этом сообщил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, передает РИА Новости 15 апреля

«Пусть несет ответственность»: Трамп прекращает финансирование ВОЗ из-за «снисходительности» к КНР © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за того, что та якобы не справилась со своими обязанностями, допустив распространение коронавируса за пределы Китая.

По мнению Гатилова, на данном этапе трудно оценить ущерб, который решение Администрации США нанесет работе ВОЗ и в целом международным усилиям по борьбе с COVID-19. Он напомнил, что обязательный взнос США в бюджет организации составляет около $120 миллионов (8,9 миллиардов рублей), или 22% всех начисленных платежей.

«Американские фонды и другие неправительственные организации являются крупнейшими добровольными донорами ВОЗ. С другой стороны, США остаются и главными неплательщиками — их долг перед ВОЗ составляет около $200 миллионов», — отметил постпред РФ при ООН.

В 2018-2019 годах бюджет ВОЗ составлял $6 миллиардов, $553 миллиона из которых внесли США.