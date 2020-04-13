Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что вспышки коронавируса будут возвращаться, пока не появится вакцина. Об этом заявил спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам COVID-19 Дэвид Набарро, передает NBC News 12 апреля

ВОЗ опасается второй волны коронавируса в странах, где пандемия замедляется © REUTERS, Ciro De Luca | REUTERS, Ciro De Luca | Перейти в фотобанк сказал он.

Сейчас есть признаки того, что в Европе и США замедляется распространение инфекции, однако коллега Набарро Тедрос Аданом Гебреисус призывал не смягчать условия самоизоляции в тех странах, где темпы распространения коронавируса замедлились, так как это может вызвать вторую волну пандемии.

Кроме того, коронавирус все еще развивается в других частях мира, в связи с чем необходимо создать инфраструктуру и потенциал для защиты от вспышек вируса в ближайшие месяцы.

Согласно официальным данным, в мире на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились более 1,85 миллиона человек: из них свыше 114 тысяч умерли и 434,7 тысячи выздоровели.