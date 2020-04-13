«Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас», — сказал он.
Сейчас есть признаки того, что в Европе и США замедляется распространение инфекции, однако коллега Набарро Тедрос Аданом Гебреисус призывал не смягчать условия самоизоляции в тех странах, где темпы распространения коронавируса замедлились, так как это может вызвать вторую волну пандемии.
Кроме того, коронавирус все еще развивается в других частях мира, в связи с чем необходимо создать инфраструктуру и потенциал для защиты от вспышек вируса в ближайшие месяцы.
Согласно официальным данным, в мире на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились более 1,85 миллиона человек: из них свыше 114 тысяч умерли и 434,7 тысячи выздоровели.