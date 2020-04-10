В Южной Корее повторные тесты выявили коронавирус у 91 выздоровевшего пациента. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщило агентство Yonhap News Agency со ссылкой на представителей органов здравоохранения

В настоящее время эксперты пытаются выяснить, заразились ли пациенты по новой или вирус снова активизировался в их организмах. Специалисты склоняются ко второй версии — все, у кого повторно обнаружили COVID-19, недавно вышли из карантина.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Пациент с коронавирусом считается полностью выздоровевшим после того, как два теста на коронавирус покажут отрицательный результат.

Согласно последним данным, в Южной Корее зафиксировали 10,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, 208 человек скончались, 7,1 тысячи выздоровели.