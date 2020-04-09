Проведенный группой опрос был посвящен психоэмоциональному состоянию жителей Украины на карантине по коронавирусу.
Социологи утверждают, что уровень негативных состояний украинцев пока не вызывает беспокойства.
«За помощью к психологам обращаются крайне мало: 91% не делают этого никогда, 4% — обращаются редко, 3% — иногда. Лишь около 2% опрошенных делают это часто или постоянно. Также подавляющее большинство не обращается за помощью к целителям или экстрасенсам. Несмотря на это помощи у них ищут несколько чаще, чем у психологов. Так, 88% никогда не обращаются к ним за советом, 6% — обращаются редко, 4% — иногда, и 2% — часто или постоянно», — говорится в публикации.
Опрос проводился в форме телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров с 27 марта по 4 апреля во всех областях Украины.