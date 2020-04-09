Только 10% жителей Украины обращаются в период карантина за помощью к психологам, в то же время к экстрасенсам или целителям за советом приходят 13% населения страны. Такие данные 8 апреля опубликовали на сайте социологической группы «Рейтинг»

Мужчина с темными волосами. Экстрасенс рассказала, кого Зеленский назначит новым премьером © Андрей Лубенский

Социологи утверждают, что уровень негативных состояний украинцев пока не вызывает беспокойства.

«За помощью к психологам обращаются крайне мало: 91% не делают этого никогда, 4% — обращаются редко, 3% — иногда. Лишь около 2% опрошенных делают это часто или постоянно. Также подавляющее большинство не обращается за помощью к целителям или экстрасенсам. Несмотря на это помощи у них ищут несколько чаще, чем у психологов. Так, 88% никогда не обращаются к ним за советом, 6% — обращаются редко, 4% — иногда, и 2% — часто или постоянно», — говорится в публикации.

Опрос проводился в форме телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров с 27 марта по 4 апреля во всех областях Украины.