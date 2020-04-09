Разговоры о смягчении карантина могут быть сигналом того, что власти Украины думают над тем, как вывести экономику страны из тупика, в который они ее завели. Об этом политолог Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 8 апреля

Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Денис Шмыгаль заявил, что введенный в связи с пандемией коронавируса карантин в стране могут ослабить в середине мая, чтобы люди вышли на работу. Но ряд ограничительных мер в таком случае, вероятно, сохранится до сентября — например, нужно будет носить медицинские маски в общественных местах.

По мнению Золотарева, окончательное решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие 10-14 дней.

«Понятно, что к уже имеющимся кризисным явлениям мы добавили карантин, поставив экономику на стоп-кран. И последствия для экономики могут оказаться фатальными. Поэтому понятно, что выход из карантина — это как из голодовки. Об этом надо думать уже сейчас. Должен быть какой-то план. И мне кажется, что разговоры о смягчении карантина — это как раз сигнал того, что над этой проблемой думают и ищут варианты», — отметил он.

При этом эксперт напомнил заявление главы Минздрава Украины Максима Степанова о том, что если число заболевших превысит 10-12 тысяч человек, то система здравоохранения не выдержит.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день на Украине зафиксировано более 1,4 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекции, 52 из которых стали летальными.

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