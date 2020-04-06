Члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого итальянского города Мулаццано предложили установить памятник в честь российских военных, которые прибыли в Италию для оказания помощи в условиях эпидемии коронавируса. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил координатор ассоциации Марко Баратто, передает РИА Новости

«В условиях нынешней чрезвычайной ситуации мы хотим поблагодарить военных России, которые ведут борьбу с невидимым и опасным врагом, мы хотим сказать им спасибо. Когда же победа над коронавирусом будет одержана, важно будет помнить о тех, кто ее обеспечил, в том числе и о российских военных и медиках, которые пришли к нам на помощь. Мы считаем, что именно здесь, в области Ломбардия, где ваши специалисты в эти дни помогают пожилым людям, проводя дезинфекцию многих домов для престарелых, должен быть установлен монумент в честь этих мужественных людей», — заявил Баратто.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«По специальности я историк, и я хорошо знаю о той помощи, которую русские военные моряки оказали жителям сицилийского города Мессина, где 28 декабря 1908 года произошло разрушительное землетрясение. Буквально на следующий день в мессинский порт прибыли корабли российского флота, совершавшие плавание по Средиземному морю. Моряки участвовали в разборе завалов, спасли очень многих жителей города. В благодарность за это в Мессине был установлен памятник "Русским морякам, героям милосердия". Думаю, что Бергамо, где ваши военные сегодня оказывают помощь нашим старикам, должен столь же достойно отметить вклад российской армии, Российской Федерации», — добавил он.

Ранее в Бергамо прибыли российские военные специалисты. Они привезли с собой мобильный комплекс для анализа и диагностики заболевания, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств и специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам.

По числу зараженных коронавирусом Италия находится на третьем месте в мире после США и Испании: здесь COVID-19 диагностировали у более чем 128,9 тыс. человек, 15,8 тыс. человек скончались.