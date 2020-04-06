Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,3 млн случаев заражения, более 65,5 тыс. человек скончались.
«Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь», — говорится в сообщении Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора, который состоялся по инициативе армянской стороны, также были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, был согласован график предстоящих контактов.
Согласно последним официальным данным, в России зафиксировано почти 5,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 47 из которых стали летальными, а в Армении — 822 (восемь смертей).