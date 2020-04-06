Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 6 апреля

Искандарян объяснил, повлияет ли борьба с коронавирусом на отношения Армении и Азербайджана © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

«Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь», — говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора, который состоялся по инициативе армянской стороны, также были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, был согласован график предстоящих контактов.

Согласно последним официальным данным, в России зафиксировано почти 5,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 47 из которых стали летальными, а в Армении — 822 (восемь смертей).