Военный парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне может пройти осенью, а не 9 Мая. Об этом 2 апреля сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в Минобороны и Администрации президента

Причиной, по которой власти страны могут изменить порядок празднования Дня Победы, стала пандемия коронавируса, затронувшая и Россию.

Еще одним альтернативным сценарием торжественных мероприятий к годовщине Великой Победы может стать проведение парада 9 Мая при пустых трибунах.

Эти варианты сейчас рассматриваются в Кремле, сообщают источники издания.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 1 апреля

Его могут приурочить или к годовщине парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, или ко дню окончания Второй мировой войны, который Госдума РФ постановила отмечать 3 сентября

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что решение о переносе парада пока не принято, но эпидемиологическая ситуация изучается.

В России коронавирусную инфекцию подхватили уже более 2,7 тысячи человек.