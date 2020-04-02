Причиной, по которой власти страны могут изменить порядок празднования Дня Победы, стала пандемия коронавируса, затронувшая и Россию.
Еще одним альтернативным сценарием торжественных мероприятий к годовщине Великой Победы может стать проведение парада 9 Мая при пустых трибунах.
Эти варианты сейчас рассматриваются в Кремле, сообщают источники издания.
Осенний парад может пройти в полноформатном режиме.
Его могут приурочить или к годовщине парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, или ко дню окончания Второй мировой войны, который Госдума РФ постановила отмечать 3 сентября
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что решение о переносе парада пока не принято, но эпидемиологическая ситуация изучается.
В России коронавирусную инфекцию подхватили уже более 2,7 тысячи человек.