Правоохранители Одесской области обнаружили 500-метровый трубопровод для контрабанды спирта на госгранице с Молдавией.

Пограничники отключили выпивох от трубы © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

В Раздельнянском районе 500 метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей в направлении частного дома.

«Предварительно указанную магистраль злоумышленники использовали для незаконного перемещения спирта с территории непризнанного Приднестровья на Украину», — говорится в сообщении.

Информация по факту произошедшего передана в Главное управление Государственной фискальной службы в Одесской области. Проводятся мероприятия по установлению подозреваемых.

Подобные трубопроводы обнаруживали и ранее. Контрабандисты из Молдавии и Приднестровской республики, как правило, поставляют на Украину спирт, в том числе произведённый из винограда, который позже используется для изготовления алкогольной продукции.