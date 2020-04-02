Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.
В Раздельнянском районе 500 метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей в направлении частного дома.
«Предварительно указанную магистраль злоумышленники использовали для незаконного перемещения спирта с территории непризнанного Приднестровья на Украину», — говорится в сообщении.
Информация по факту произошедшего передана в Главное управление Государственной фискальной службы в Одесской области. Проводятся мероприятия по установлению подозреваемых.
Подобные трубопроводы обнаруживали и ранее. Контрабандисты из Молдавии и Приднестровской республики, как правило, поставляют на Украину спирт, в том числе произведённый из винограда, который позже используется для изготовления алкогольной продукции.