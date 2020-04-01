Всемирная организация здравоохранения признаёт, что российским властям хорошо удалось замедлить начало эпидемии COVID-19 в стране

В интервью газете «Известия» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович напомнила, что организация ещё в феврале рекомендовала странам ввести комплексные противоэпидемические меры, но некоторые из них никак не отреагировали на эти предупреждения, а остановить вспышку коронавируса следовало еще тогда, когда зафиксировали первые случаи заболевания.

«Сейчас ВОЗ вместе с авторитетными лицами всех стран и учеными изучает, где и какая мера была применена и как она работает. Потому что теория — это одно, и совсем другое — реализация. Мы видим, что некоторые страны смогли замедлить эпидемию — это очень важно. Есть хорошие примеры: Корея, Сингапур и другие. Но эпидемия ещё развивается, так что только после её окончания мы можем сделать полноценный анализ и выводы», — сказала она. Когда «уже» опережает «ещё». Что показала эпидемия коронавируса на Украине © REUTERS, OGI/AP | REUTERS, OGI/AP | Перейти в фотобанк

Вуйнович обратила внимание на различные подходы стран: например, в Швеции всех перевели на удалённую работу, а Сингапур в какой-то момент даже не закрывал школы. По её словам, то, как страна обеспечит изоляцию и пресечёт передачу вируса, зависит от её социально-экономического и культурного наследия, готовности населения работать вместе со своим правительством и соблюдать предписанные меры.

«Россия очень хорошо замедлила начало эпидемии. Я надеюсь, что принятые сейчас дополнительные меры остановят передачу инфекции, и рост заболеваемости замедлится», — заявила представитель ВОЗ.

По состоянию на 1 апреля, в мире 862 763 заболевших коронавирусом, 42 534 человека скончались, излечились 179 128. По количеству подтверждённых диагнозов в первую пятёрку входят США, Италия, Испания, Китай и Германия.