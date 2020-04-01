По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, разработка и массовое внедрение вакцины от COVID-19 может занять от нескольких лет до года, а то и больше

В интервью газете «Известия» она сообщила, что над разработкой вакцины против нового типа коронавируса работают несколько институтов и частных компаний, уже создано более 20 вакцин-кандидатов.

«Нужно время. В любой фазе этой работы тестирование может привести к тому, что придётся сделать два шага назад, так что сейчас говорить о результатах очень рано. Как только вакцина-кандидат будет готова, ВОЗ сразу поделится этим со всем миром», — заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Зеленский разрешил лечить коронавирус незарегистрированными лекарствами © REUTERS, AP

По её словам, сколько времени может пройти с момента появления вакцины до массовой иммунизации населения, зависит от того, как быстро эта вакцина получит лицензию, как скоро наладят производство: от нескольких месяцев до года, может, и больше. Сейчас сложно ответить на вопрос, сколько людей нужно будет вакцинировать, чтобы создать для вируса барьер.

«Рекомендации (по лечению лекарствами, доказавшими эффективность — ред.) будут сделаны после подведения результатов большого исследования SOLIDARITY trial, к которому присоединяются все заинтересованные страны. Мы ожидаем, что и Россия подключится к нему. На основе этих Big Data мы можем создать новые рекомендации», — сказала Мелита Вуйнович.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила, что российский препарат «Мефлохин» — аналог препаратов хинина против малярии, но существенно меньшей токсичности — показал выраженное противокоронавирусное действие. Препарат может быть эффективен не только для лечения, но и для профилактики, агентство готово передать его больнице в Коммунарке, где находятся пациенты с подтверждённым коронавирусом.