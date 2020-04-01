Глава экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров сообщил о переносе запланированного на 3 мая пешего марша на Крым. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 31 марта

«В такой ситуации, когда здоровье и безопасность людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения Covid-19 Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" — организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма — объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года», — написал Чубаров.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Рефат Чубаров заявил, что его сторонники намерены устроить пеший марш и пересечь границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар». Он также не исключил попытки прорыва через границу.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 645 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 10 — выздоровели. В связи с распространением заболевания в стране объявлен режим ЧС.

*Деятельность организации запрещена в РФ