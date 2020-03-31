Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит, передает РИА Новости

Ради транша МВФ. Зеленский согласовал рынок земли, но выдвинул условия © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский. По его словам, МВФ требует снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 миллиардов.

За данное решение проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых. Так, 206 депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа» проголосовали «за», против выступили два парламентария, а 35 народных избранников отсутствовали. Фракция экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержала законопроект 23 голосами, фракция «Голос» — 13, депутатская группа «Доверие» — 12, внефракционные депутаты — пятью голосами.

Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».

Депутаты от ОПЗЖ, в частности, заявили, что рассмотрение законопроекта проходило с грубыми нарушениями регламента парламента и Конституции. Так, по их данным, в зале присутствовало 126 депутатов при 226 минимально необходимых для работы Рады и принятия решений. Кроме того, в партии отметили, что закон запрещает рассматривать на внеочередном заседании законопроекты, которые ранее принимались и обсуждались в пленарном режиме. Однако первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук не отреагировал на эти замечания.

Согласно принятому документу, с 1 января 2024 года юридические лица смогут приобретать сельхозземлю, а порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тысяч га. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

Кроме того, банки смогут получать землю в качестве взыскания как предмет залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет. Также законопроектом предусмотрено, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельхозназначения, выделенных в натуре владельцам паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

Доступ иностранцев к рынку земли будет зависеть от результатов всеукраинского референдума.