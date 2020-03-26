Весьма вероятно, что на Украине пандемия коронавируса приведет к ослаблению контроля центра над регионами. Причем к децентрализации Украины могут приложить руку сами олигархи. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Введение чрезвычайного положения приведет к диктатуре Авакова © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если это произойдет, то это будет означать попросту ползучую федерализацию Украины. Формально она, конечно, будет унитарной, а вот фактически — федеральной», — указал Царев.

Экс-депутат добавил, что если в стране будет введено чрезвычайное положение, это фактически означает установление авторитарного режима главы МВД Арсена Авакова, которому будут помогать украинские националисты.

Это также будет означать еще большее усиление донецкого олигарха Рината Ахметова, который находится в союзнических отношениях с Аваковым, заключил собеседник издания.