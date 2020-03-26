Получив контроль над областями, отметил политик, олигархи постараются всеми правдами и неправдами выбить себе еще и контроль над местной властью, получив разрешение ставить своих губернаторов, их замов, прокуроров и силовиков.
«Если это произойдет, то это будет означать попросту ползучую федерализацию Украины. Формально она, конечно, будет унитарной, а вот фактически — федеральной», — указал Царев.
Экс-депутат добавил, что если в стране будет введено чрезвычайное положение, это фактически означает установление авторитарного режима главы МВД Арсена Авакова, которому будут помогать украинские националисты.
Это также будет означать еще большее усиление донецкого олигарха Рината Ахметова, который находится в союзнических отношениях с Аваковым, заключил собеседник издания.