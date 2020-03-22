В украинской столице будут производить дезинфекцию жилых домов в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом 21 марта сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации

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