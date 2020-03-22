«Департаменту экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), Департамента финансов исполнительном органа Киевского городского совета (КГГА) в установленном порядке обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов», — говорится в материале.
По состоянию на утро 22 марта, по данным Минздрава, на Украине выявили 47 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Их подтвердили в лабораториях. При этом трое человек умерли.