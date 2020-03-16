Министерство внутренних дел Украины разработало изменения в Уголовный кодекс и Кодекс страны об административных правонарушениях, согласно которым для людей, сознательно нарушающих карантин или распространяющих коронавирус, предусмотрена уголовная ответственность. Об этом говорится в тексте законопроекта

Первое уголовное дело за нарушение карантина на Украине было возбуждено против харьковских властей © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк проекту закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно противодействия распространению опасных и особо опасных инфекционных болезней в Украине», нарушение санитарных норм, уклонение от обследования и лечения, сокрытие факта заражения опасной болезнью влечет за собой наказание в виде штрафов.

Кроме этого, за заражение других граждан опасной инфекцией предусматривается арест на срок до трех месяцев или ограничение свободы до пяти лет. Также граждан могут арестовать за уклонение от лечения или самовольное оставление места карантина.

Предусматриваются штраф или лишение свободы и за сокрытие или искажение сведений о заболеваемости инфекционными болезнями.

Тем временем 12 марта было заведено первое уголовное дело за нарушение карантина, который был введен на всей территории страны с 12 марта по 3 апреля. Прокуратура Харьковской области начала дело против местных чиновников, которые сначала проигнорировали требование закрыть все учебные заведения города.