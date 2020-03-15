«Для сохранения здоровья сотрудников министерства и с целью снижения рисков распространения острой респираторной болезни, вызванной вирусом COVID-19 (коронавирус), часть работников Минфина будут выполнять свою работу дистанционно с понедельника, 16 марта 2020 года. Прежде всего, речь идет о лицах, имеющих детей. Технические возможности для дистанционного режима работы уже обеспечено», — говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство также отменило все заграничные командировки, а официальные встречи будут проводиться в режиме видеосвязи.
Украина с 17 марта на две недели закрывает границу для иностранцев. Находящимся за границей украинцам рекомендовано как можно скорее вернуться в страну. По данным ВОЗ, в стране официально зарегистрировано три случая заражения коронавирусом.