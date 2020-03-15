Министерство финансов Украины перевело своих сотрудников на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в субботу, 14 марта, сообщила пресс-служба Минфина

«Для сохранения здоровья сотрудников министерства и с целью снижения рисков распространения острой респираторной болезни, вызванной вирусом COVID-19 (коронавирус), часть работников Минфина будут выполнять свою работу дистанционно с понедельника, 16 марта 2020 года. Прежде всего, речь идет о лицах, имеющих детей. Технические возможности для дистанционного режима работы уже обеспечено», — говорится в сообщении.

Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Украина с 17 марта на две недели закрывает границу для иностранцев. Находящимся за границей украинцам рекомендовано как можно скорее вернуться в страну. По данным ВОЗ, в стране официально зарегистрировано три случая заражения коронавирусом.