Украинцы все еще могут вылететь из Италии на Украину рейсами «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом 12 мая сообщили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

МИД попросил украинцев в Италии избегать мест скопления людей © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру

Он также уточнил, что МАУ является на сегодня единственным авиаперевозчиком, который совершает рейсы из Италии.

Кулеба отметил, что на данный момент известно об одном случае заражения коронавирусом украинки в Италии и еще четырех людей в Японии, но они уже выписаны из больницы и им ничто не угрожает.