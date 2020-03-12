«В шесть городов Италии летали три авиакомпании. МАУ летали в Бергамо, Милан, Рим и Венецию. Уже два направления они закрыли, остается Милан и Рим. Сегодня-завтра они осуществляют последние рейсы, чтобы вывезти пассажиров из Милана. Остается только Рим, чтобы мы могли вернуть украинцев. В этом направлении мы тоже осуществляем дополнительные меры контроля», — сказал Криклий.
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Он также уточнил, что МАУ является на сегодня единственным авиаперевозчиком, который совершает рейсы из Италии.
Кулеба отметил, что на данный момент известно об одном случае заражения коронавирусом украинки в Италии и еще четырех людей в Японии, но они уже выписаны из больницы и им ничто не угрожает.